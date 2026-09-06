Pojačan promet prema kopnu: Kolone na A1, gužva i na Krčkom mostu

Promet je u nedjelju oko podneva pojačan na više važnih cestovnih pravaca, osobito prema Zagrebu i kopnu, dok u priobalju dodatne poteškoće stvara jak vjetar.

Prema izvješću Hrvatskog autokluba objavljenom u 12.14 sati, na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko jedan kilometar.

Usporeno se vozi i na dionici Brinje – Žuta Lokva. Vozila iz prometne nesreće koja se dogodila u tunelu Brinje u smjeru Zagreba uklonjena su s kolnika, no promet je i dalje usporen, a kolona je duga oko dva kilometra.

Pojačan promet bilježi se i na Krčkom mostu u smjeru kopna. Vozi se usporeno već od Njivica.

Na Istarskom ipsilonu promet je pojačan kod čvora Matulji u oba smjera.

HAK upozorava i na jak vjetar u priobalju. Zabrane prometa za pojedine skupine vozila trenutačno su na snazi na dijelovima Jadranske magistrale, odnosno državne ceste DC8.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.