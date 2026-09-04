Pojačan promet na cestama: Usporeno između Podstrane i Stobreča te Omiša i Stanića

Pojačan promet u petak ujutro stvara usporavanja na pojedinim hrvatskim prometnicama, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na području Dalmacije usporeno se vozi Jadranskom magistralom između Podstrane i Stobreča te između Omiša i Stanića.

Problema ima i na zagrebačkoj obilaznici, gdje je zbog povećane gustoće prometa usporena vožnja između čvorova Lučko i Zagreb zapad u oba smjera.

Mogući zastoji u zonama radova

Vremenske prilike u većem dijelu Hrvatske povoljne su za vožnju, no promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Dodatna usporavanja i zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode radovi te na mjestima s privremenom regulacijom prometa.

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.