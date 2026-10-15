Pogrebna povorka bez pokojnika, cirkus na ulicama i ples na trgovima: Split uskoro postaje velika pozornica na otvorenom!

Festival u organizaciji Cirkus Kolektiva već četvrtu godinu nastoji oživjeti splitske ulice i trgove te ih pretvoriti u mjesta susreta građana i umjetnika. Ovogodišnji program donosi niz atraktivnih izvedbi, među kojima se posebno ističe neobična pogrebna povorka u kojoj nema ni svećenika ni pokojnika.

Pogreb bez pokojnika i španjolska klaunerija

Festival počinje u četvrtak, 22. listopada, u 17 sati pokraj spomenika Grguru Ninskom, premijerom predstave "Guvno" kolektiva Komplet Lepiña. Inspirirana tradicionalnim seoskim gumnom, predstava kroz akrobatiku, ples i humor istražuje zajedništvo i pripadnost. Druga izvedba održat će se u petak u podne u Trikliniju. Istoga dana na Zlatnim vratima nastupit će španjolske umjetnice María Ganzaráin i Teresa Magallón s predstavom "DOUBLES", dok će se u petak na Voćnom trgu predstaviti francuska kompanija Circographie s izvedbom "Au Café des Nonchalants". Jedan od najneobičnijih trenutaka festivala očekuje se u petak u 17 sati na Turskoj kuli. Španjolska kompanija Cia Jimena Cavalletti izvest će predstavu "B.O.B.A.S. – Charity Band for Funerals", u kojoj tri glazbenice čekaju svećenika i pokojnika koji nikako ne dolaze. Ono što bi trebalo biti ozbiljno posljednje ispraćanje pretvara se u komičan ulični spektakl. Predstava će biti izvedena i u subotu u podne.

Suvremeni ples i zvučne skulpture na splitskim ulicama

Poseban dio festivala čini program Outdoor Art Lab, koji istražuje mogućnosti umjetničkog izražavanja u javnom prostoru. Umjetnice Cristina Vizir i Jessica Yactine predstavit će "Bound in Motion", suvremenu plesnu izvedbu u kojoj dvije osobe spojene leđima istražuju granice vlastitog tijela, bliskost i suradnju. Umjetnički dvojac Cao Thanh Lan i Gregor Siedl donosi projekt "Stanza – Sonic Headwear", zanimljive zvučne skulpture koje proizvode zvuk pomoću vjetra, a u njihovu stvaranju moći će sudjelovati i prolaznici.

Točne lokacije ovih izvedbi organizatori će objaviti naknadno.

Radionice, filmovi i velika završnica na Starom pazaru

Osim predstava, festival donosi i edukativne sadržaje. Već 18. listopada započinje sedmodnevna radionica "THIS IS NOT A DRILL" talijanske umjetnice Caterine Moroni, čiji će rezultati biti predstavljeni 23. i 24. listopada. U petak će se na Turskoj kuli održati radionice žongliranja i zračnih vještina, namijenjene svim zainteresiranima, bez obzira na prethodno iskustvo. Prijave nisu potrebne.

Publiku očekuje i program "Cirkus na filmu", koji donosi četiri međunarodna kratkometražna filma. Završnica festivala zakazana je za subotu, 24. listopada, na Starom pazaru. Od 18:30 do ponoći posjetitelji će moći sudjelovati u programu Quiz Calling, radionici sitotiska te uživati u glazbenom programu DJ Domo B2B DJ InChoon.

"Želimo vratiti građane u centar Splita"

Organizatori ističu kako Split Calling nije samo festival cirkusa i ulične umjetnosti, nego i pokušaj vraćanja javnog prostora građanima. "Već neko vrijeme centar Splita postaje mjesto komercijalnih sadržaja u kojem lokalno stanovništvo sve rjeđe boravi i sve teže pronalazi prostor za druženje. Zato smo namjerno stvorili kulturni program izvan ljetne sezone koji je besplatan i dostupan svima. Program nije usmjeren na profit ni na turiste u prolazu, već na građane Splita i njihovo ponovno povezivanje s gradom", poručila je Dora Komenda, jedna od organizatorica festivala iz Cirkus Kolektiva. Split Calling Festival održava se od 22. do 24. listopada 2026. godine, a svi programi besplatni su i otvoreni za javnost. Detaljan raspored, satnice i lokacije bit će dostupni na službenoj stranici festivala te društvenim mrežama Split Callinga i Cirkus Kolektiva.