Večerašnje izvlačenje 94. kola igre Eurojackpot donijelo je milijunski dobitak jednom sretnom igraču iz Njemačke. Dobitna kombinacija 5+2 osigurala mu je čak 10 milijuna eura.

Izvučeni su brojevi 22, 32, 35, 36 i 40 te dodatni brojevi 3 i 9.

Glavni dobitak ponovno 10 milijuna eura

Nakon što je glavni dobitak otišao u Njemačku, u sljedećem kolu Eurojackpota ponovno će se igrati za 10 milijuna eura.

Sljedeće izvlačenje održat će se u petak, 27. studenoga 2026. godine.