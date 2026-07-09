Pogledajte zašto su ove autobusne stanice postale atrakcija. Iza svega stoji umjetnica iz Omiša

Dok većina umjetnika ostaje vjerna platnu, akademska slikarica Vera Mekinić iz Omiša svoju kreativnost pronalazi na gotovo svakoj površini. Zidovi, ormari, tenisice, odjeća, murali ili klasična slikarska platna. Za nju granice gotovo da i ne postoje. Upravo ta želja da umjetnost izađe iz galerija i postane dio svakodnevice obilježila je njezin rad, zbog kojeg je danas mnogi poznaju pod umjetničkim imenom VERArt.

Taj naziv je nastao u vrijeme kada se intenzivnije počela baviti ručnim oslikavanjem tenisica. Od tada se njezin umjetnički izričaj proširio na brojne medije, a danas iza sebe ima prepoznatljiv opus koji spaja primijenjenu umjetnost, suvremene motive i lokalnu baštinu.

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Umjetnost bez granica

Iako često koristi elemente pop arta, Vera ne ostaje zatvorena unutar jednog stila. Voli istraživati različite umjetničke pravce, reinterpretirati ih i smještati u novi kontekst, zbog čega se njezini radovi razlikuju od onoga na što su ljubitelji dalmatinskog slikarstva navikli. Umjesto fotorealističnih prizora mora, brodica i maslina, njezina platna donose odvažnije kompozicije, izražajne boje i motive koji pozivaju promatrača na razmišljanje.

Osim vlastitog stvaralaštva, Vera svoje znanje prenosi i mlađim generacijama na radionicama kreativnog izražavanja, gdje radi s djecom i mladima koji tek otkrivaju svoj umjetnički talent. Kaže kako joj je upravo rad s najmlađima jedan od najljepših dijelova posla jer kroz kreativnost potiče njihovu maštu, samopouzdanje i slobodu izražavanja.

Omiške autobusne stanice u novom ruhu

Posljednjih mjeseci njezin je rad postao još vidljiviji zahvaljujući muralima koji su osvanuli na autobusnim stanicama diljem omiškog područja. Riječ je o projektu koji je, priznaje, dugo nosila u sebi prije nego što je dobio priliku za realizaciju.

„O toj sam ideji razmišljala godinama. Na kraju sam je predstavila Turističkoj zajednici Omiš, koja ju je odmah prihvatila. Nakon toga su me podržali i TZ Dugi Rat kao i Općina. Za sada sam oslikala autobusne stanice u Omišu, omiškom zaleđu te u općini Dugi Rat“, kaže Vera.

Murali nisu nastali samo kako bi uljepšali javni prostor. Svaki od njih nosi priču o kraju iz kojeg potječe. U Zagori prevladavaju motivi kulturne baštine povezani s Poljičkom zobnicom, tradicionalnim vezom te povijesnim simbolima i gotovo zaboravljenim starim zanatima. Time autobusne stanice postaju svojevrsne otvorene galerije koje prolaznicima pričaju priču o identitetu ovoga kraja.

Na obalnom području motivi su potpuno drugačiji. Ondje dominiraju ljetni prizori, more i ljudska figura, koja je, kako kaže umjetnica, jedan od njezinih omiljenih motiva.

„Volim slikati ljudsko tijelo. Inspiraciju sam pronašla u ljudima, moru i životu ovoga kraja. Željela sam da se stanovnici mogu prepoznati u tim motivima, ali i da kroz umjetnost sačuvamo dio naše kulturne baštine“, pojašnjava nam.

Opasnost od vandalizma?

Reakcije građana, kaže, nadmašile su njezina očekivanja. Mnogi su joj prilazili kako bi izrazili oduševljenje i zahvalnost što su autobusne stanice, koje su godinama bile obični funkcionalni objekti, dobile potpuno novo lice.

Ipak, svaki umjetnik koji svoje radove ostavi na javnoj površini svjestan je da postoji mogućnost vandalizma. Vera priznaje da o tome razmišlja, premda vjeruje da će građani prepoznati vrijednost projekta.

„Umjetnici međusobno poštuju tuđi rad, ali uvijek postoji mogućnost da netko nešto uništi. Već sam imala situaciju da je jedan moj mural bio išaran. Nikada nije utvrđeno tko je to napravio, ali nadam se da će ljudi čuvati ono što pripada svima nama jer ovakvi radovi nisu samo ukras, nego dio identiteta zajednice“, poručuje umjetnica.