Pogledajte vatrenu frontu na jugu zemlje: Požar na Ivanici ponovno se razbuktao zbog vjetra

Požar koji je jučer poslijepodne izbio na Ivanici u Bosni i Hercegovini tijekom večeri ponovno se proširio zbog vjetra. Kuće i naseljeno mjesto zasad nisu ugroženi, a na terenu su pripadnici DVD-a Župa dubrovačka i vatrogasne jedinice Općine Ravno, javlja N1.

Hrvatski vatrogasci jučer su pomagali kolegama iz BiH u gašenju kada se vatra približila kućama, dok danas dežuraju na području požarišta. Posebna pozornost usmjerena je na zapadni dio požara, odnosno stranu okrenutu prema Rijeci dubrovačkoj.

„Blizu nam je, ali zasad ne prijeti našem teritoriju“

Kako je kazao Simović, situacija tijekom noći vizualno djeluje dramatičnije, ali trenutačno nema neposredne opasnosti za hrvatski teritorij.

„Kako padne noć, onda požar izgleda uvijek gore, ali za sada nama ne prijeti. Blizu nam je, to je jasno, ali zasad ne prijeti našem teritoriju“, izjavio je Simović.

Dubrovački vatrogasci cijeli su dan proveli na području požarišta, a na terenu će ostati i tijekom noći. Trenutačno ne sudjeluju izravno u gašenju zbog rizika koji nosi intervencija na području druge države.

U gašenju sudjelovala dva Air Tractora iz BiH

Tijekom dana požar su iz zraka gasila i dva Air Tractora iz Bosne i Hercegovine.

„Od nas su tražili da im se omogući punjenje na našem aerodromu, što im je dopušteno, a otprilike oko 17:39 napustili su požarište“, objasnio je Simović.

Dodao je kako dubrovački vatrogasci nastavljaju pomno pratiti razvoj situacije, posebno na zapadnoj strani požarišta prema Rijeci dubrovačkoj.