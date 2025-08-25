Pogledajte ulice Splita i okolice malo prije 8 sati. Osim ako ste na godišnjem, onda opušteno i 'prst u uvo'

Ponedjeljak ujutro u Splitu… Nije ni 8 sati, a Google Traffic već pokazuje žarko crvene ulice. Standardna gužva od Kaštela prema gradu, pa kolona u Poljičkoj cesti na ulazu i izlazu iz Splita, u oba smjera. Zatim u ulici Kralja Zvonimira opet puna kolona prema luci i autobusnom kolodvoru, dok je manja gužva u Domovinskog rata kod najvećeg tornja u Hrvatskoj.

Ako se morate voziti, strpljenje je obavezno jer ... tek je prvi dan novog radnog tjedna.

Strpljenje je obavezno, ali ako želite, možete probati i alternativne ulice prema zapadu grada, dok pratite Google Traffic u realnom vremenu za centar i luku.

A ako ste na godišnjem odmoru, dobro se odmorite i zanemarite sve ove crvene linije!

HAK se oglasio u ponedjeljak ujutro:

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Vozi se po suhim kolnicima bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, upozoravamo na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila.