Pogledajte udare munja iznad Kaštelanskog zaljeva. Ništa od dugih rukava još - stiže bablje ljeto!

Kako je bilo najavljeno, fronta je tijekom noći s četvrtka na petak zahvatila veći dio zemlje te se brzo spuštala s kopna prema Jadranu i dalje prema jugoistoku nošena snažnom sjevernom visinskom strukom.

Do 1 sati iza ponoći najviše kiše je palo na području od Banovine do Požege, od 20 do 30 litara po kvadratnom metru.

Iza 23 sata grmljavine je bilo na širem splitskom području. Dok je iza ponoći sustav zahvatio srednji i južni Jadran, unutrašnjost zemlje i sjeverni Jadran prvo je zahvatio prestanak oborina, potom i razvedravanje.

Donosimo foto galeriju munja nad Kaštelanskim zaljevom.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za petak, a odnosi se na nadolazeću noć, izdao žuti stupanj upozorenja zbog vjetra i mogućnosti grmljavinskog nevremena.

Udari bure bit će najjači za vrijeme prolaska sustava kada će lokalno biti olujnih udara.

Potom nas očekuje pretežno sunčan petak uz umjerenu do pojačanu buru, jaču samo podno Velebita. Jutro malo hladnije, a danju će biti slično kao u četvrtak, većinom od 19 do 25°C.

Sunčan vikend - hladna jutra i topli dani

Ako planirate aktivnosti na otvorenom, dani vikenda bit će idealni za to. Oba dana će prevladavati vedro. Nešto vjetrovitije bit će još u suboti ujutro uz umjerenu buru, no danju će prestati i okrenuti na sjeverozapadnjak, značajniji samo prema otvorenom moru. Jutro će biti hladno, većinom od 5 do 15°C, danju toplo i vrlo toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 21 do 26°C.

Nedjelja donosi daljnje slabljenje vjetra, hladno jutro, topao i vrlo topao dan s najvišim dnevnim temperaturama od 22 do 27°C.

Sljedeći tjedan - bablje ljeto

Sunčano i još malo toplije bit će sljedeći tjedan. Od ponedjeljka će biti pretežno sunčano, a novo jačanje bure očekuje se od utorka. Bez obzira na to, najviše dnevne temperature bit će većinom od 23 do 28°C, moguće ponegdje do visokih 29°C.

Ponovno malo hladnije moglo biti krajem tjedna.