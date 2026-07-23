Pogledajte u čijem je društvu Mirta Šurjak pred početak ogleda s Pafosom

Uoči europskog dvoboja Hajduka i Pafosa na Poljudu vlada velika atmosfera, a među brojnim navijačima i gostima na tribinama našli su se i bivši nogometaš Bijelih Jurica Vučko te sportska novinarka Mirta Šurjak.

Juricu i Mirtu uhvatili smo na tribinama splitskog stadiona, gdje su se okupili brojni navijači željni europskog uspjeha Hajduka. Poljud je ponovno ispunjen bijelim dresovima, a podrška s tribina bit će jedan od glavnih aduta momčadi Gonzala Garcije u dvoboju protiv ciparskog Pafosa.

Hajduk večeras traži što bolji rezultat u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a atmosfera oko stadiona pokazuje koliko navijačima znači europski put Bijelih.