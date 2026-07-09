Pogledajte transparent koji je Torcida podignula na početku utakmice

Hajduk danas od 20 sati na Poljudu igra protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Ovo je drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

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Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom u 20:30.

Uoči početka susreta Torcida je podignula poruku „TEŠKE NARAVI I UZ MALO RAZUMA / ŽIVOTI SE KROJE ZA SPLITSKOG HAJDUKA“, a potom su krenuli s navijanjem.