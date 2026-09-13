Pogledajte tko sve s tribina Poljuda prati susret Hajduka i Slaven Belupa

Nogometaši Hajduka večeras od 20 sati na Poljudu igraju protiv Slaven Belupa u utakmici 7. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli su u susret ušli s drugog mjesta prvenstvene ljestvice. Hajduk je dosad osvojio 13 bodova, koliko imaju i trećeplasirani Dinamo te četvrtoplasirani Varaždin.

Momčad Gonzala Garcije u odličnom je prvenstvenom nizu te je upisala pobjede u posljednje četiri utakmice. Posljednji susret Hajduk je odigrao u utorak u Kupu, kada je na gostovanju svladao Vardarac rezultatom 2:0.

Iako tribine večeras nisu ispunjene kao što su to slučaj kada na Poljud stižu najveći rivali, atmosfera je i dalje vrlo dobra. Navijači su stigli podržati Bijele, a s tribina se od početka susreta čuje podrška domaćoj momčadi.

Pogledajte tko je sve večeras na Poljudu.