Pogledajte tko je večeras na Poljudu

Hajduk od 21 sat na Poljudu igra protiv Istre 1961, a i večeras se s tribina čuje podrška domaćoj momčadi.

Iako Poljud nije ispunjen do posljednjeg mjesta, najvjerniji Hajdukovi navijači stigli su podržati Bijele i od početka susreta pjesmom bodre momčad.

Atmosfera na stadionu postupno se zagrijava, a navijači s tribina prate svaki potez Hajdukovih igrača. Bijeli pred svojim navijačima traže važne bodove protiv Istre, dok će podrška s tribina biti jedan od važnih aduta domaće momčadi.