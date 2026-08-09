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Pogledajte tko je večeras na Poljudu

Bijeli traže bodove protiv Istre

Hajduk od 21 sat na Poljudu igra protiv Istre 1961, a i večeras se s tribina čuje podrška domaćoj momčadi.

Iako Poljud nije ispunjen do posljednjeg mjesta, najvjerniji Hajdukovi navijači stigli su podržati Bijele i od početka susreta pjesmom bodre momčad.

Atmosfera na stadionu postupno se zagrijava, a navijači s tribina prate svaki potez Hajdukovih igrača. Bijeli pred svojim navijačima traže važne bodove protiv Istre, dok će podrška s tribina biti jedan od važnih aduta domaće momčadi.

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