Pogledajte tko je sve uhvaćen objektivom na spektakularnom dočeku Nove u Sinju

Na Trgu dr. Franje Tuđmana u Sinju atmosfera je bila užarena uz domaće snage, Ljutu Kuću i Hrvatske ruže, koje su svojim nastupima podigle publiku na noge. Uz vrhunsku glazbu i ples Sinjani su pokazali koliko vole domaću scenu i znaju slaviti.

Tisuće Sinjana i gostiju uživali su u nezaboravnoj noći ispunjenoj pjesmom i pozitivnom energijom. Nova godina stigla je uz zvuke countryja, rocka i domaćih hitova, a vrhunac večeri bio je spektakularni vatromet s tvrđave Kamičak, koji je obasjao nebo i oduševio sve prisutne.

Gradonačelnik Miro Bulj slavio je zajedno sa svojim Sinjanima, dijeleći radost i čestitke za sretnu i uspješnu 2026. godinu.

Sretna Nova godina!

Dio atmosfere s Trga dr. Franje Tuđmana pogledajte u fotogaleriji Petra Malbaše