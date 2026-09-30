Pogledajte tko je dočekao premijera Plenkovića u Splitu

Premijer Andrej Plenković jutros je stigao u Split, gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Županijske skupštine koja se održava povodom Dana Splitsko-dalmatinske županije.

Svečanost je počela u 11 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Split.

Nakon boravka u Splitu Plenković odlazi u Šibenik, gdje će u 15 sati sudjelovati na otvorenju Državnog arhiva. Predviđeno je i njegovo obraćanje, a događaju će nazočiti i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.