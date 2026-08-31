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Pogledajte tko je pratio Bijele s tribina u berbi novih bodova

Bijeli su uvjerljivo slavili na Poljudu
hajduk lokomotiva tribine foto renato pezzi 21

Hajduk je danas s početkom od 18:30 sati igrao protiv Lokomotive na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su upisali pobjedu od 2:0 slavivši golovima Šege iz 16. minute te Šotičeka iz 55. minute.

KRAJ Bijeli upisali treću uzastopnu pobjedu u prvenstvu

Bijeli su se ovom pobjedom, za sada, popeli na četvrto mjesto iza Osijeka, Varaždina i Dinama koji ima utakmicu manje. Pred nešto manje od 15 000 gledatelja, Šotiček je upisao svoj prvijenac, a Hadžikadunić debi. Tko je sve pratio Hajduk s tribina, pogledajte u fotogalerijama Renata Pezzija i Bepa Perišića.

hajduk lokomotiva tribine foto renato pezzi 1
GALERIJA
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Hajduk lokomotiva foto Bepo Perišić 3
GALERIJA
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