Na Poljudu je ove nedjelje vladalo posebno ozračje. Najmlađi navijači Hajduka okupili su se kako bi zajedničkim snagama izradili posebnu navijačku poruku koja će biti predstavljena na utakmici protiv belgijskog Sint-Truidensea u četvrtak, 26. studenoga.

Umjesto uobičajenog navijanja s tribina, mali su hajdukovci ovoga puta dobili priliku i sami sudjelovati u pripremi navijačke poruke kojom će pružiti podršku svojem omiljenom klubu.

Ljubav prema Hajduku od najranijih dana

Nedjeljno okupljanje na Poljudu još je jednom pokazalo koliko je Hajduk važan i najmlađim generacijama navijača.

Zajedničkom izradom poruke djeca su postala dio navijačke priče koja će svoj nastavak dobiti za nekoliko dana, kada će njihov rad biti podignut pred gledateljima na Poljudu.

Sadržaj poruke zasad nije otkriven, pa će njezino predstavljanje biti posebno iznenađenje na utakmici.

Njihov rad bit će predstavljen u četvrtak

Utakmica Hajduka i Sint-Truidensea na rasporedu je u četvrtak, 26. studenoga, a upravo će tada navijačka poruka koju su izradili najmlađi hajdukovci ugledati svjetlo dana.

Za djecu koja su sudjelovala u njezinoj izradi bit će to prilika da svoj trud vide na tribinama stadiona koji za brojne generacije Splićana ima posebno značenje.