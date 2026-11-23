Policijski i carinski službenici na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Nova Sela spriječili su pokušaj krijumčarenja oružja. U posebno preinačenom dijelu automobila francuskih registracijskih oznaka pronađeni su dijelovi od kojih se može sastaviti čak sedam funkcionalnih automatskih pušaka.

Sredinom prošlog tjedna na ulaznu graničnu kontrolu na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Nova Sela pristigao je automobil francuskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 55-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Tijekom kontrole policijski i carinski službenici posumnjali su da bi se u vozilu mogla nalaziti krijumčarena roba. Zbog toga je zatražen nalog za pretragu automobila.

Oružje bilo skriveno u preinačenom dijelu automobila

U zajedničkoj akciji sudjelovali su policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Postaje granične policije Metković te carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage.

Pretragom vozila otkriven je posebno preinačen prostor u kojem su bili skriveni dijelovi sedam automatskih pušaka.

Prema policijskim informacijama, spajanjem pronađenih dijelova moguće je dobiti sedam potpuno funkcionalnih komada automatskog oružja.

Vozač uhićen, sud mu odredio istražni zatvor

Nakon pronalaska oružja 55-godišnji vozač je uhićen te je nad njim provedeno kriminalistič