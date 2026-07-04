Pogledajte što smo zatekli u splitskoj trajektnoj luci. Gužve rastu iz sata u sat, evo gdje je najveći pritisak

Prva je subota u onoj famoznoj "srpanjskoj rupi", pa smo prošetali do splitske trajektne luke kako bismo provjerili kakva je situacija na početku prvog velikog srpanjskog vikenda.

Kroz Zvonimirovu ulicu još se nekako prolazi bez velikih prometnih čepova, no u samoj luci slika je sasvim drukčija – taksista je kao u priči. Pojavila su se i brojna nova lica, tamnoputi vozači s Istoka koji, doduše, ne govore hrvatski, a ni engleski im nije jača strana, dok na njihovim vozilima bliješte zagrebačke i dubrovačke registarske oznake. Kako je sve to zakonski uređeno i tko u cijeloj priči "pije, a tko plaća", u ovoj je gužvi teško razmrsiti.

Prvi jutarnji trajekt isplovio je potpuno popunjen

Na samom gatu, ondje gdje je pritisak najveći, dočekuje nas dobro poznato lice. Koordinatorica Jadrolinije, Jelena Ivulić, na nogama je od ranog jutra i odmah nas uvodi u brojke ovog užarenog vikenda.

Očekuje se više od 13.500 vozila i preko 63.000 putnika. Prvi jutarnji trajekt isplovio je dupkom pun, a premda je u tom trenutku promet djelovao nešto mirnije, Jelena priznaje kako se situacija ubrzano zahuktava, posebno na liniji prema Supetru. Upravo zato stanje u Splitu i na Braču prati se iz minute u minutu.

Što se tiče plovidbenih linija, ona za Stari Grad funkcionira preko rezervacija, pa ondje prometuju isključivo redovne linije koje su vrlo dobro popunjene.

Za Supetar se, pak, situacija neprestano procjenjuje kako bi se u pravom trenutku moglo reagirati uvođenjem izvanrednih brodova. Zasad se plovi prema redovnom rasporedu, što znači čak 14 linija dnevno.

Jelena s ponosom ističe i jednu novost. Prvi put ove godine, na zahtjev lokalne zajednice i uz odobrenje Agencije, sezonski red plovidbe za Brač započeo je ranije nego ikad. Linija, kaže, zasad ima dovoljno, a dodatni će brodovi biti uvedeni čim se za to ukaže potreba.

Ponedjeljak postao jači od subote

Zanimljivo je kako se mijenjaju turistički trendovi. Ono što je počelo prošle godine, nastavlja se i ove sezone – ponedjeljak je postao prometno opterećeniji od same subote.

Cijelog proteklog tjedna, kao i tjedan prije njega, pritisak tijekom radnih dana bio je iznimno velik. Posla, kaže, ne nedostaje, no u Jadroliniji su više nego zadovoljni jer su rezultati na tragu prošlogodišnjih rekorda.

Na pitanje o kupnji karata preporuka ostaje ista – kupnju je najbolje obaviti unaprijed putem internetske stranice ili mobilne aplikacije jer to putnicima znatno olakšava putovanje.

Za one koji ipak dolaze na blagajne, glavna agencija u trajektnoj luci sada radi neprekidno, 24 sata dnevno, kako bi u svakom trenutku bila na raspolaganju putnicima.

Jedini lijek za vrućinu i nervozu je – strpljenje

Kako preživjeti nesnosne vrućine i nervozu na gatovima?

Jelena se samo nasmiješi i kaže kako je jedini pravi lijek – strpljenje.

Od srca zahvaljuje svim putnicima na razumijevanju te podsjeća kako na suncu nisu sami. Na terenu je cijela logistika: koncesionari za slaganje vozila, Lučka uprava, prometna policija, kao i dobro poznati "Bobi" iz prometne mladeži.

Svi daju svoj maksimum na ljetnoj žezi kako bi ukrcaj tekao što brže, a putnici što prije stigli u klimatizirane salone brodova.

Veliku pomoć u organizaciji pruža i međunarodna suradnja. Tijekom obilaska luke primijetili smo hrvatske granične policajce kojima pomažu karabinjeri pristigli iz Rima.

Riječ je o već uhodanoj ljetnoj praksi koja se pokazala kao vrijedna ispomoć na terenu. Cilj je isti – pomoći i domaćim putnicima i brojnim stranim gostima koji ovih dana prolaze kroz splitsku trajektnu luku.

"Nema opuštanja dok traje ljeto"

Za kraj smo Jelenu upitali ono najjednostavnije – kako se uopće opušta usred ovakvog cjelodnevnog ritma?

Na to se samo glasno nasmijala.

– Nema opuštanja dok traje ljeto – kaže uz osmijeh.

Dodaje kako to vrijedi jednako za nju, kao i za posade na brodovima te djelatnike u prodaji karata. To je, ističe, njihov posao. Ljeto jednostavno traži akciju i puni pogon, a na takav ritam u splitskoj su luci odavno navikli.

Pozdravljamo je i ostavljamo u njezinu svakodnevnom šušuru, dok se iza naših leđa još jedan trajekt polako puni putnicima i vozilima spremnima za put prema otocima.