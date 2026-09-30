Pogledajte što predviđaju Hrvatskoj nakon teškog poraza od Španjolaca

Hrvatska je nakon dva kola Lige nacija pala na treće mjesto skupine 3 Lige A, a specijalizirani portal Football Meets Data odmah nakon završetka večerašnjih utakmica objavio je nove projekcije konačnog poretka.

Hrvatska je u Sevilli izgubila od Španjolske 4:1, dok je Engleska u Pragu pobijedila Češku 2:0. Španjolska je tako nakon dva kola vodeća sa šest bodova, Engleska i Hrvatska imaju po tri, ali Englezi zbog bolje gol-razlike drže drugo mjesto. Češka je posljednja bez bodova.

Hrvatskoj samo 21,5 posto šanse za četvrtfinale

Prema simulacijama Football Meets Data, Hrvatska sada ima 21,5 posto šanse završiti među prve dvije reprezentacije u skupini i izboriti plasman u četvrtfinale Lige nacija. Model Hrvatskoj daje samo 0,6 posto izgleda za osvajanje skupine, dok je mogućnost završetka na drugom mjestu procijenjena na 20,8 posto. Daleko je izgledniji scenarij treće mjesto, za koje Hrvatska ima čak 75,2 posto šanse. Vjerojatnost da završi posljednja iznosi 3,4 posto.

Treće mjesto u novom formatu Lige nacija ne znači automatski ispadanje. Ovisno o usporedbi s trećeplasiranim reprezentacijama iz drugih skupina, dio momčadi ostaje u Ligi A, dok dio ide u doigravanje za ostanak. Prema aktualnoj projekciji, Hrvatska ima 48,8 posto šanse završiti u doigravanju, dok joj je ukupna vjerojatnost ispadanja iz Lige A, izravno ili kroz doigravanje, procijenjena na 13,5 posto. Šansa za izravno ispadanje iznosi samo 1,5 posto.

Engleska u puno boljoj situaciji

Engleska je, unatoč porazu od Španjolske u prvom kolu, pobjedom protiv Češke napravila važan korak prema četvrtfinalu. Model joj daje 78,7 posto šanse za završetak na jednom od prva dva mjesta. Najizglednije je da će Engleska završiti druga, za što ima 71,9 posto izgleda. Šansa za prvo mjesto iznosi 6,8 posto, a za treće 21,1 posto.

Španjolska je nakon dvije pobjede praktički nedodirljiva. Football Meets Data daje joj čak 99,8 posto šanse za plasman u četvrtfinale. Vjerojatnost da završi prva iznosi 92,6 posto, dok joj je projekcija konačnog broja bodova 15,7.

Češka je uvjerljivo u najtežoj situaciji. Nakon dva poraza model joj daje 96,4 posto šanse da završi posljednja, a samo 0,1 posto da izbori četvrtfinale, piše Index.

Hrvatsku čekaju dvije ključne utakmice kod kuće

Raspored Hrvatskoj ne daje puno vremena za popravljanje situacije. Već u idućem kolu dočekuje Englesku, izravnog konkurenta za drugo mjesto, a zatim joj u goste dolazi Španjolska. Nakon toga slijedi gostovanje kod Engleske, dok će Hrvatska grupnu fazu zaključiti domaćom utakmicom protiv Češke.

Upravo bi dvoboji s Engleskom mogli biti ključni u borbi za drugo mjesto. Nakon dva kola Englezi i Hrvatska imaju isti broj bodova, ali projekcije Football Meets Data trenutačno jasno veću prednost daju Engleskoj.