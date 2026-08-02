Pogledajte što je Torcida napravila nakon poraza u Varaždinu

Hajduk je danas od 18:30 gostovao kod Varaždina u prvoj prvenstvenoj utakmici u aktualnoj sezoni, a slavili su domaćini rezultatom 2:1 odnosno pogocima Mladenovskog u 53. minuti i Mamića u 62. minuti, dok je za Hajduk zabio Pukštas u 56. minuti, a uz to Livaja nije realizirao kazneni udarac.

Torcida je, koja je prvotno najavljivala bojkot ispred stadiona zbog visokih cijena ulaznica, ipak navijala s južne tribine jer je smanjena cijena karte za gostujuće navijače. Usprkos tome, Hajduk ipak uz podršku svojih navijača nije uspio doći do pobjede, a Torcida je kao odgovor na poraz zapalila stolice na južnoj tribini čiji se plamen mogao vidjeti tijekom izjave trenera Šafarića. Uz to, utakmica je bila nakratko prekinuta zbog bakljade u 80. minuti.