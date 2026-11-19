Dugopoljka sa solinskom adresom i vlasnica splitskog frizerskog salona TanjaSTYLE, Tanja Rubić, ostvarila je velik uspjeh na međunarodnom festivalu ljepote na Malti. U konkurenciji frizera iz različitih zemalja osvojila je drugo mjesto u kategoriji Fantasy – Senior, a njezina neobična kreacija, inspirirana legendama o dugopoljskim vilama, privukla je pozornost stručnog žirija.

Na festivalu 2nd International Hair and Beauty Festival CMC Malta, održanom od 13. do 15. studenoga, Tanja je predstavila rad koji je spojio frizersku umjetnost, maštu i tradiciju njezina rodnog kraja.

Umjesto klasične frizure, odlučila je izraditi raskošan šešir od kose, ukrašen cvijećem, perjem i detaljima koji podsjećaju na šumski svijet. Upravo joj je ta nesvakidašnja kreacija donijela srebrno odličje.

Inspiraciju pronašla u pričama o vilama iz Dugopolja

Za nastup u zahtjevnoj kategoriji Fantasy – Senior, u kojoj natjecatelji imaju priliku pokazati kreativnost i tehničku vještinu, Tanja je inspiraciju potražila u pričama uz koje je odrasla.

Stare predaje, pjesme i legende o vilama i vilenjacima iz Dugopolja poslužile su joj kao temelj za stvaranje frizerskog rada koji je na međunarodnoj pozornici predstavio dio lokalne baštine.

Upečatljivi šešir izrađen od kose, s cvjetnim, pernatim i šumskim ukrasima, zamišljen je kao prikaz mističnog svijeta iz narodnih predaja.

Njezinu je kreaciju na pozornici predstavila model Sanja Amižić, dok je za make-up bila zadužena Matea Bokavšek.

Rad je ocjenjivao stručni žiri natjecanja održanog pod okriljem konfederacije CMC i organizacije CAT Malta.

Iza osvojenog srebra, kaže Tanja, stoje brojni sati priprema, rada i odricanja. Posebno joj je značilo što je na velikom međunarodnom natjecanju mogla predstaviti priču povezanu sa svojim zavičajem.

„Iza ovog rezultata stoje sati rada, kreativnosti i neprospavanih trenutaka, ali prije svega ogromna ljubav prema frizerskoj umjetnosti. Presretna sam što sam na ovakvoj pozornici mogla pokazati djelić naše baštine i priča uz koje sam odrasla. Hvala mojoj obitelji koja je moj najveći oslonac, ali i kolegicama koje su bile uz mene kada je bilo najvažnije”, poručila je nakon proglašenja rezultata.

Posebnu zahvalnost uputila je Ivani Zečić, koja joj je pomagala tijekom natjecanja, te Ljiljani Jeličić Subašić, organizatorici putovanja koja ju je potaknula da se prijavi.

Srebrna medalja za kreativnost iz Dalmacije

Tanja Rubić na Malti je nastupila u sklopu predstavljanja obrtnika Splitsko-dalmatinske županije.

Osvojeno drugo mjesto za nju predstavlja veliko profesionalno priznanje, ali i priliku da međunarodnoj publici približi dio kulturne baštine Dugopolja.

Svojim je radom povezala tri mjesta koja su obilježila njezin život i karijeru – rodno Dugopolje, Solin u kojem živi i Split u kojem vodi frizerski salon.

A priča o dugopoljskim vilama, zahvaljujući njezinoj mašti i vještini, ovoga je puta stigla sve do pobjedničkog postolja na Malti.