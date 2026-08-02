Pogledajte što je stranac napravio u koloni na A1: "Kolika je kazna za ovo?"

Austrijanac vozi autocestom A1 u smjeru mora sa nogom kroz prozor. Kolika kazna mora biti za ovo?, pita se čitateljica 24 sata koja je u nedjelju ujutro putovala autocestom prema moru. Neuobičajen prizor snimila je na 37. kilometru u smjeru mora.

- Gužva je jako velika, od 6 sati putujemo iz Zagreba i prošli smo tek Karlovac - napisala je.

Iz HAK-a navode da je pojačan promet na važnijim cestama osobito u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.