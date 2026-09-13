Pogledajte što je sreća: Jelena Rozga nakon koncerta ispunila veliku želju, prizori su dirljivi

Veliki koncerti pamte se po pjesmama, atmosferi i tisućama ljudi ispred pozornice, ali ponekad se najljepše priče dogode tek kada glazba utihne.

Upravo takav trenutak dogodio se nakon koncerta Jelene Rozge na 61. Vinkovačkim jesenima.

Jedan dječak dobio je priliku upoznati popularnu splitsku pjevačicu, a susret koji je vjerojatno zamišljao puno prije nego što se dogodio vrlo brzo prerastao je u jednu od onih malih, iskrenih scena koje se dugo pamte.

Zapjevao joj „Ljubi me“

Poseban trenutak uslijedio je kada je dječak pred Jelenom zapjevao njezinu novu pjesmu „Ljubi me“.

Nije to bio nastup pred velikom publikom niti trenutak pod svjetlima pozornice. Bila je to dječja, potpuno iskrena izvedba pred pjevačicom koju očito jako voli.

Njegova emocija nije ostavila ravnodušnom ni Rozgu. Susret je bio ispunjen osmijehom i zagrljajem, a fotografija nastala tom prilikom možda najbolje opisuje ono što je riječima teško prenijeti.

Uspomena koju će teško zaboraviti

Za dječaka je nekoliko minuta s omiljenom pjevačicom postalo uspomena koju će, nema sumnje, dugo prepričavati.

A upravo takvi trenuci često pokažu i drugu stranu velikih glazbenih događanja. Dok će se s 61. Vinkovačkih jeseni pamtiti veliki koncerti, pjesme i puna publika, jedan će mladi obožavatelj ovogodišnje Jeseni pamtiti po nečem sasvim drugom – trenutku kada je zapjevao Jeleni Rozgi i završio u njezinu zagrljaju.