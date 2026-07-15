Pogledajte što je policija pronašla u apartmanu u Dalmaciji

Šibensko-kninska policija uhitila je 35-godišnjeg državljanina Velike Britanije kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Službe kriminalističke policije PU šibensko-kninske, Odjela kriminaliteta droga, u suradnji s policijskim službenicima Ravnateljstva policije.

Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku u utorak je pretražen apartman u Tisnom u kojem osumnjičeni boravi. Tom prilikom policija je pronašla i oduzela:

286 tableta MDMA,

10,3 grama kokaina,

30 vrećica s MDMA u kristalima ukupne bruto težine 19,5 grama,

18 vrećica s ketaminom ukupne bruto težine 53,85 grama,

digitalnu vagu za precizno mjerenje te veći novčani iznos.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 35-godišnjak je uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.