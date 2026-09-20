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Pogledajte što je policija prije Rijeke i Hajduka pronašla na tribinama. Pet navijača privedeno

Derbi još nije ni počeo, a policija već imala pune ruke posla

Policija je prije početka utakmice Rijeke i Hajduka pregledala tribine na riječkom stadionu te pronašla veću količinu skrivene pirotehnike.

Kako je objavio MUP, pronađeno je 65 dimnih bombi i 46 baklji. Zbog toga je privedeno pet navijača - četiri domaća i jedan gostujući.

Policija je i tijekom utakmice nastavila s mjerama osiguranja reda i sigurnosti. Navijače su pozvali na fer i korektno navijanje te upozorili da su paljenje i bacanje pirotehnike, ubacivanje predmeta u teren i poruke mržnje strogo zabranjeni.

MUP je objavio i da policija snima događanja na stadionu te da je na području utakmice uspostavljena zona zabrane leta.

Policija je poručila da će nastaviti poduzimati mjere radi očuvanja reda i sigurnosti tijekom susreta Rijeke i Hajduka.

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