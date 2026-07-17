Pogledajte što je Hajduk objavio nakon sinoćnje utakmice

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo pretkolo Europske lige unatoč porazu 2:1 od Žiline u uzvratnoj utakmici u Slovačkoj. Zahvaljujući pobjedi od 2:0 na Poljudu, splitska momčad prošla je dalje s ukupnih 3:2.

Hajduk je dodatno povećao ukupnu prednost pogotkom Aleca van Hoorenbeecka u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Žilina se vratila u igru u 53. minuti golom hrvatskog napadača Marka Roginića, a pobjedu je domaćinima u 90. minuti donio autogol Darija Melnjaka. Ipak, vremena za treći pogodak, koji bi odveo susret u produžetke, više nije bilo.

Dan nakon utakmice Hajduk se oglasio na društvenim mrežama i zahvalio navijačima koji su doputovali u Slovačku pružiti podršku Bijelima.

Klub je uz fotografije ispunjene gostujuće tribine i navijačkog kortea objavio stihove dobro poznate navijačke pjesme:

"Sve je nama nevažno, kada Bijele imamo, i samo Bijele volimo. Hajduče ti si nama sve, naša pjesma nosi te..."

Hajduk u drugom pretkolu Europske lige čeka ogled s ciparskim Pafosom. Prva utakmica igrat će se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat sedam dana kasnije na Cipru.