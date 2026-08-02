Pogledajte što je golman Varaždina rekao o Marku Livaji nakon obranjenog penala

Nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo zbog reakcije momčadi nakon europskog razočaranja protiv Jabloneca.

'Nakon ispadanja od Jabloneca emotivno smo se ispraznili. Dogovorili smo se da danas moramo odigrati pravu, mušku utakmicu. Igrali smo protiv vrlo kvalitetnog Hajduka, europske momčadi. U prvom poluvremenu praktički smo ih limitirali na bezopasne situacije, a u nastavku smo zabili dva gola. Tri boda ostaju kod nas. S druge strane bio mi je brat, zato su emocije još veće. Teško mi je sada pronaći prave riječi', rekao je Silić.

Posebno se osvrnuo na obranjeni jedanaesterac Marku Livaji.

'Prije svega, velika mi je čast obraniti kazneni udarac Marku Livaji, igračkoj i ljudskoj ikoni Hajduka i Splita. Dan prije utakmice analizirali smo njegove penale. Po zaletu sam procijenio da će pucati u moju desnu stranu, odlučio sam riskirati i na kraju sam uspio obraniti', zaključio je vratar Varaždina, piše tportal.