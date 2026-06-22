POGLEDAJTE SPEKTAKULARNE KADROVE IZ ZRAKA Prepuni žnjanski Amfiteatar disao u ritmu Adija Šoše

Amfiteatar na Žnjanu sinoć je bio ispunjen do posljednjeg mjesta na koncertu Adija Šoše, trenutno jedne od najvećih regionalnih zvijezda, čiji su se hitovi i nevjerojatna energija savršeno stopili sa splitskom ljetnom noći.

Adiju je ovo bio ujedno i prvi posjet novouređenom platou, s kojeg nosi predivne dojmove.

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"Uživao sam i nadam se da je i publici bilo lijepo. Dobio sam četiri ili pet košulja, ne znam čime sam ih zaslužio, ali hvala od srca svima", rekao je Adi Šoše te otkrio kako mu je ovo prvi dolazak na Žnjan od njegova otvorenja: "Nisam ranije bio ovdje, ali danas sam uspio proći šetnicom, popio sam dvije, tri kave, super vam je ovdje."

Završnoj večeri poseban splitski pečat dali su izvrsna Ružica Čović & bend, dok su članovi FA Jedinstvo priredili poseban emotivni trenutak. Svojim tradicionalnim defileom i plesom kojeg su za ovu prigodu nazvali "Šotobraco Žnjanom" oduševili su domaće i strane posjetitelje duž cijele šetnice, a ovaj nastup bio je njihov službeni i ponosni rođendanski poklon Žnjanu za prvu obljetnicu.

"Predobro je nastupati u Splitu, osobito pred ovolikom publikom ovdje na Žnjanu. Kiša nam je u jednom trenutku prijetila, ali veseli me da nas je zaobišla i da smo svi mogli uživati u ovako divnom ambijentu", rekla je Ružica Čović nakon nastupa.

Slavljenički program se nastavio i nakon rođendanskog vatrometa. Za magičan i vizualno atraktivan završetak večeri pobrinuo se Zvone Fire sa svojim fascinantnim Fire showom, kojeg je pratio DJ Giovanni na prigodnom after-partyju u Amfiteatru.

Kroz protekla tri dana i više od 20 različitih besplatnih sportskih, dječjih i glazbenih programa, Žnjan je dokazao da je u svojoj prvoj godini postojanja uistinu postao neizostavno središte života Splita i njegov novi dnevni boravak na otvorenom. Organizatori zahvaljuju svim sugrađanima i gostima koji su posjetili manifestaciju i zajedno proslavili prvi rođendan Žnjanskog platoa.

Ljeto u Splitu službeno je počelo!