Pogledajte snimku uhićenja vandala iz Međugorja: "Pojedine ljude primi sotona"

Vandalizam u Međugorju! Tijekom noći oskvrnuti su Gospini kipovi na Brdu ukazanja i kod Plavog križa te je zapaljen dio oltara crkve sv. Jakova, a tijekom dana uhićena je i osoba koju policija sumnjiči za taj čin.

Paljenje vanjskog oltara snimila je i nadzorna kamera. Na snimkama je vidljiv muškarac koji prilazi oltaru, zalijeva ga tekućinom te pali.

Prema dostupnim informacijama, oltar je zapaljen oko 5 sati ujutro, a vatra je brzo ugašena. Na nedavno obnovljenom oltaru nastala je materijalna šteta. Policija provodi kriminalističko istraživanje.

Snimljeni su i trenuci uhićenja osumnjičenog muškarca, a možete ih pogledati u videu.

Iz Župnog ureda Međugorje poručili su da su odmah pristupili čišćenju i sanaciji kako bi sve prostore pripremili za molitvu. Naglasili su kako svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima te da se molitveni program odvija redovito.

Uz međugorskog župnika na molitvu je pozvao i mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić, a potreseni su i hodočasnici, kao i mještani.

"Upravo smo prošli pored toga. Žalosno, grozno, neopisivo da bi nekom nešto takvo palo na pamet samo", kazala je hodočasnica Inga, dok je Međugorac Žarko Selak poručio:

"To je vandalizam, nešto sotonski. Da se ovo dogodi u svetištu Kraljice Mira, nemam riječi."

"Mislim da pojedine ljude primi sotona. Nemoguće da čovjek to napravi, nema veze koje je vjeroispovijesti", poručuje Branko Čilić, također iz Međugorja za NovuTV.