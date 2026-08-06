Pogledajte s kim je Šuta pratio koncert Prljavog kazališta na Rivi

Spektakularni koncert Prljavog kazališta na splitskoj Rivi privukao je brojne Splićane i njihove goste, a nastup popularnog rock-sastava s Rive je pratio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

U opuštenom izdanju, daleko od službenih protokola i gradskih obveza, Šuta je koncert pratio u društvu proslavljenog hrvatskog košarkaša Tonija Kukoča.

Šuta i Kukoč s Rive su pratili nastup Prljavog kazališta, koje je tijekom večeri izvelo niz svojih najvećih hitova.

Koncert održan povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja pretvorio je središte Splita u veliku pozornicu na otvorenom. Toni Kukoč jedan je od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena i trostruki NBA prvak s legendarnim Chicago Bullsima. Nekadašnji član Jugoplastike i hrvatske reprezentacije 2021. godine primljen je u Košarkašku kuću slavnih.

Bakljada, vatromet i pjesme koje su obilježile generacije

Prljavo kazalište tijekom večeri nizalo je svoje najveće uspješnice, a atmosfera na Rivi nije padala ni u jednom trenutku. Uz pjesmu "Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku" započela je velika bakljada, dok je nakon izvedbe pjesme "Ruža Hrvatska" nebo iznad Splita obasjao vatromet.

Mladen Bodalec i Jasenko Houra u nekoliko su se navrata spustili među okupljene, dodatno podignuvši raspoloženje. Iako je koncert prvotno trebao trajati oko sat vremena, Prljavci su, potaknuti okupljenih, nastavili s pjesmama po želji.

Glazbena večer završila velikim hitom

Koncert je završio nešto prije ponoći pjesmom "Uzalud vam trud, svirači". Bio je to završetak glazbene večeri ispunjene bezvremenskim hitovima Prljavog kazališta, koju su s Rive zajedno pratili i Tomislav Šuta te Toni Kukoč.