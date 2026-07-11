Pogledajte s kim je Severina bila na Ultri

Severina je među brojnim poznatim licima koja su prvu večer festivala Ultra Europe provela na Parku mladeži u Splitu. Dio festivalske atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, objavivši nekoliko fotografija s najvećeg glazbenog događaja ljeta.

Na jednoj od fotografija pozirala je s Mandy Bašić i Davorom Grginom. Mandy Bašić supruga je Joea Bašića, osnivača i direktora Ultra Europe, koji već godinama stoji iza organizacije splitskog izdanja jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe u Europi.

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Uz njih je bio i Davor Grgin, stručnjak za odnose s javnošću, poznat po dugogodišnjem radu na projektima iz svijeta mode, zabave i velikih javnih događanja.

Severina je objavama svojim pratiteljima pokazala dio festivalskog ugođaja, no nije otkrila koje je izvođače slušala niti koliko se zadržala na Ultri.