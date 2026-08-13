Pogledajte s čim se bore naši vatrogasci. Vjetar im stvara probleme

Prizori s požarišta pokazuju koliko je situacija ozbiljna. Na području Lokve Rogoznice bukti veliki požar otvorenog prostora koji se, nošen jakim vjetrom, brzo širi. Na terenu su brojne vatrogasne snage, a zbog ugroze je organiziran i prihvat evakuiranih građana i turista.

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, u gašenju požara sudjeluju 76 vatrogasaca s 21 vatrogasnim vozilom iz Splitsko-dalmatinske županije. Na požarište je upućena i ispomoć iz drugih županija – iz Dubrovačko-neretvanske stiže osam vatrogasaca s dva vozila, iz Šibensko-kninske tri vatrogasca s jednim vozilom, a iz Zadarske sedam vatrogasaca s dva vozila.

Situaciju dodatno otežava jak vjetar koji na priobalju može naglo promijeniti smjer širenja vatre. Vatrogasci se bore kako bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo daljnje širenje.

Zbog požara je zatvorena Jadranska magistrala (D8) na području Lokve Rogoznice. Policija preusmjerava promet u Omišu i na Dubcima na okolne pravce, dok se kroz zatvoreni dio propuštaju samo vozila žurnih službi i stanari.

Grad Omiš objavio je i lokaciju za prihvat evakuiranih građana i turista. Evakuirani se upućuju u Gradsku sportsku dvoranu Ribnjak, Četvrt omiške bojne 1, Ribnjak, Omiš.

Na požarište stiže i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji će na terenu pratiti razvoj situacije i koordinirati aktivnosti vatrogasnih snaga.

Hrvatska vatrogasna zajednica zbog jakog vjetra poziva građane na dodatan oprez. U slučaju uočavanja požara potrebno je odmah nazvati 193 i postupati prema uputama nadležnih službi.

U nastavku pogledajte dramatične snimke požara iz Lokve Rogoznice.