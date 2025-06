Pogledajte masu ljudi koja čeka vatromet na Žnjanu

Večeras se službeno otvara Žnjan, a u sklopu svečanog otvaranja organiziran je i bogati glazbeni program.

Glazbeni program započinje nastupom TBF-a, koji će izvesti nekoliko svojih popularnih pjesama. Nakon njih, na pozornicu će doći Ante Gelo i njegov orkestar, zajedno s nizom poznatih vokalnih gostiju, uključujući Zoricu Kondžu, Alena Nižetića, Albinu, Đorđa Peruzovića, Gorana Karana i Tajči. Za kraj večeri planirani su dalmatinski hitovi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Glazbeni program održat će se u amfiteatru na Žnjanu, a red ljudi koji čekaju ulazak već je ogroman. Tenzije su već tu, svi žele osigurati najbolje mjesto za ovu zabavu, no čini se da će morati pričekati

Glazbeni program već je trebao početi, no prema najnovijem krenut će u 22:30.

No, s obzirom na to da sve kasni, čini se da će se građani morati strpiti kako bi došlo do najboljih mjesta za večerašnju zabavu.

Nakon svega će uslijediti i spektakularni vatromet.