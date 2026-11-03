Pogledajte reakciju Mišine supruge Lidije na pjesmu "Ako me ostaviš"

Veliki koncert na splitskom Poljudu, posvećen legendarnom Miši Kovaču, donio je niz emotivnih trenutaka, no jedan od posebno dirljivih prizora zabilježen je u svečanoj loži stadiona. Tijekom izvedbe pjesme „Ako me ostaviš” pozornost je privukla reakcija Mišine supruge Lidije Kovač.

Dok su Poljudom odjekivali stihovi jedne od najpoznatijih Mišinih pjesama, njegova supruga Lidija pratila je izvedbu iz svečane lože. Bio je to posebno emotivan trenutak večeri posvećene glazbeniku čije su pjesme obilježile brojne generacije.

„Ako me ostaviš” jedna je od pjesama koje su obilježile Mišinu bogatu glazbenu karijeru, a njezini stihovi na koncertu posvećenom njegovu sjećanju dobili su dodatnu emotivnu težinu.