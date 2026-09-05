Pogledajte prvijenac Luke Vuškovića u Premier ligi

Luka Vušković (19) postigao je prvi pogodak u dresu Brightona. Hrvatski reprezentativac zabio je za izjednačenje na 1:1 protiv Leedsa u utakmici trećeg kola Premier lige na Amexu. Bio je to ujedno i njegov prvi pogodak u engleskom prvenstvu.

Leeds je poveo u 15. minuti. Nakon velike gužve pred Brightonovim golom Jayden Bogle doveo je goste u prednost, a momčad Daniela Farkea na poluvrijeme je otišla s vodstvom. Leeds je u prvom dijelu bio znatno opasniji i stvorio nekoliko velikih prilika.

Brighton je u nastavku krenuo po izjednačenje, a do njega je stigao preko Vuškovića. Maxim De Cuyper izveo je korner s desne strane u 71. minuti, a hrvatski stoper je ostao sam na suprotnoj vratnici i glavom pogodio za 1:1. Vušković je tako vrlo brzo nakon dolaska u Englesku pokazao i napadačku kvalitetu koja ga je krasila već tijekom prošle sezone u Njemačkoj. Gol pogledajte OVDJE.

Odmah postao prvotimac Brightona

Vušković je i protiv Leedsa krenuo od prve minute u paru s kapetanom Lewisom Dunkom. Bio mu je to treći uzastopni start u Premier ligi. Odigrao je svih 90 minuta u pobjedi 4:0 protiv Aston Ville u prvom kolu, a cijelu utakmicu odradio je i u prošlotjednom porazu 4:3 kod Chelseaja.

Prije početka prvenstva dvaput je odigrao po 90 minuta protiv Tromsøa u play-offu Konferencijske lige. Pogodak protiv Leedsa tako mu je stigao u petom službenom nastupu za novi klub.

Brighton je Vuškovića doveo sredinom srpnja iz Tottenhama. Potpisao je petogodišnji ugovor uz opciju za dodatnu sezonu, a engleski mediji objavili su da je riječ o klupskom rekordnom transferu vrijednom oko 54 milijuna eura.

Zabijao je i u Bundesligi

Golovi za Vuškovića nisu nikakva novost. Prošle sezone bio je jedan od najefikasnijih stopera Bundeslige. Na posudbi u HSV-u u 28 prvenstvenih nastupa zabio je šest pogodaka. Posebno je opasan u skoku, ali je tijekom sezone zabijao i iz drugih situacija.

Vušković je prošao Hajdukovu školu i za prvu momčad debitirao samo dva dana nakon 16. rođendana. Tottenham ga je potom kupio od Hajduka, nakon čega je razvoj nastavio kroz posudbe, da bi ga Brighton ovog ljeta doveo kao jednog od najskupljih mladih braniča u Europi.

Sa samo 19 godina već je i hrvatski reprezentativac. Ovog ljeta bio je dio hrvatske momčadi na Svjetskom prvenstvu te je odigrao 65 minuta protiv Engleske u grupnoj fazi.