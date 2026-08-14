Pogledajte prizore ispred dvorane Gripe

Dok je požar tijekom noći harao omiškim područjem, brojni evakuirani pronašli su privremeno utočište u Splitu. Ispred sportske dvorane Gripe prizori su jutros svjedočili o teškoj noći – ljudi su sjedili, ležali i spavali na podu, čekajući da dobiju informacije i da se mogu vratiti svojim domovima.

Četiri autobusa tijekom noći prevozila su evakuirane prema Splitu, nakon što je zbog približavanja požara svojim domovima morao napustiti veći broj ljudi.

Mnogi su stigli s tek najnužnijim stvarima. Umorni od noći provedene u neizvjesnosti, neki su odmor potražili na podu ispred dvorane, dok su drugi sjedili i čekali razvoj situacije.

Prizori s Gripe pokazuju ljudsku stranu velike tragedije koja je pogodila područje Lokve Rogoznice i okolice Omiša. Iza njih je noć tijekom koje su se borili s vatrom, evakuacijom i strahom za svoje domove.

Jutro je donijelo nešto mirniju situaciju na požarištu, ali za mnoge evakuirane neizvjesnost još traje. Požar je ostavio veliku materijalnu štetu, a nadležne službe tek će početi zbrajati sve njegove posljedice.