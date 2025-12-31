Pogledajte posljednji ovogodišnji zalazak sunca. Zar nije predivan?

Sa Starom godinom Split se oprostio u znaku hladnog, ali stabilnog vremena. Posljednji dan u godini obilježio je pravi zimski ugođaj, a prema podacima s meteorološke postaje Marjan, riječ je o najhladnijem danu u Splitu još od protekle zime. Najviša dnevna temperatura nije prelazila 4 stupnja, dok se jutros spustila na svega 1 stupanj.

Postoji mogućnost da se temperatura tijekom noći približi nuli, pa čak i da se spusti ispod nje. Bura, koja je u prvom dijelu dana bila izraženija, postupno se smirila, donoseći mirniju atmosferu uoči večeri i samog zalaska sunca.

Prema prognozama, stabilno vrijeme neće se dugo zadržati, jer se promjena očekuje u noći s 1. na 2. siječnja, kada bi Split i okolicu mogli zahvatiti novi vremenski poremećaji. U nastavku donosimo galeriju posljednjeg ovogodišnjeg zalaska sunca, prizora kojim se grad simbolično oprostio od još jedne godine.