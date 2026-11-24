Nevrijeme koje je u nedjelju navečer i u noći na ponedjeljak zahvatilo dijelove Dalmacije ostavilo je za sobom brojne posljedice, ali i impresivne prizore na nebu.

Jaka tuča, snažni valovi i munje obilježili su vremenske prilike na dijelovima dalmatinske obale tijekom nedjeljne večeri i noći na ponedjeljak.

U Podstrani su snažni valovi ostavili trag na obalnoj šetnici u Svetom Martinu, a posljedice je zabilježio Antonio Bradarić.

Posebno izraženo nevrijeme pogodilo je Dubu Pelješku, gdje je padala obilna tuča. Pojedina zrna bila su veličine oraha, a količina leda bila je tolika da se na tlu zadržao sve do jutarnjih sati.

Istodobno, na području doline Neretve nebo su parale munje. Impresivne prizore noćnog nevremena zabilježio je fotograf Martin Burić.