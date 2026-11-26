Hajduk u četvrtak s početkom u 21 sat igra protiv belgijskog Sint-Truidensea, četvrtu utakmicu u okviru ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Hajduk je u prva tri ogleda u Konferencijskoj ligi upisao pobjede protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna, a poražen je na gostovanju kod Lincolna na Gibraltaru. Bijeli s trenutnih šest bodova drže 13. poziciju na tablici Konferencijske lige.

Sudačka postava za ovu utakmicu stiže iz Italije. Glavni je sudac Matteo Marchetti, pomagat će mu Giovanni Baccini i Khaled Bahri, a četvrti je sudac Giovanni Ayroldi. VAR je sudac Rosario Abisso, a asistent VAR suca Matteo Gariglio.

Podsjetimo, Hajduk je zbog upotrebe pirotehničkih sredstava na utakmici s Ajaxom, kažnjen zatvaranjem stadiona za ovu utakmicu, ali je naknadno od strane UEFA-e dozvoljeno prisustvo djece koja su dio sportskih akademija u dobi od 8 do 14 godina. Više od 8 tisuća djece prijavljeno je za ovaj susret te su smješteni na istočnoj tribini Poljuda.

Na početku su susreta podignuli poruku na kojoj je pisalo: "ČIM SMO OČI OTVORILI ZA HAJDUK SMO BILI!"