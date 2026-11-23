Usisavač za 13,50 eura, robotski usisavač za 74,50 eura i aparat za kokice za 7,49 eura. To je samo dio ponude kojom Best Price otvara Black Friday, i to u trenutku kada se uz svakodnevnu kupnju već počinje razmišljati o božićnim poklonima i uređenju doma za blagdane. Poznati dalmatinski outlet pripremio je sniženja koja počinju u ponedjeljak, 23. studenoga, i traju do ponedjeljka, 30. studenoga, u poslovnicama u Kaštelima, Makarskoj i Imotskom.

Uz popuste, kupce očekuje i zasebna pogodnost: za svaki račun od 50 eura naviše Best Price daruje vazu. Tako se uz povoljniju kupnju kući može ponijeti i detalj za blagdanski stol ili policu u dnevnom boravku.

Među ponudama koje će posebno privući pozornost je Techwood usisavač 2 u 1, snage 600 W, čija cijena s dosadašnjih 27 eura pada na samo 13,50 eura. U pola cijene prodaju se i usisavači SV9000 White, SV9000 Black i SV7000, dok je robotski usisavač SX6000, umjesto dosadašnjih 149 eura, dostupan za 74,50 eura. Za one koji već neko vrijeme odgađaju zamjenu starog usisavača ili razmišljaju o robotskom modelu, ovo je prilika za konkretnu uštedu.

Jednako su zanimljivi i visokotlačni perači Lavor, poznatiji kao miniwash. Lavor 140 snage 2000 W snižen je sa 127,90 na 63,95 eura, dok Lavor 140 snage 1900 W umjesto 99 eura stoji 49,50 eura. Model Lavor 160 dostupan je za 67,50 eura, umjesto dosadašnjih 135 eura. Sva tri modela tako ulaze u skupinu proizvoda kojima je cijena prepolovljena.

Za nešto opušteniji dio kućne svakodnevice tu je aparat za kokice Netflix Popcorn, snižen s 14,99 na 7,49 eura. Uz duže večeri i omiljene filmove lako mu je pronaći mjesto u domu, a može biti i simpatičan poklon koji neće opteretiti blagdanski budžet.

U ponudi po pola cijene ima i praktičnih dodataka za uređenje. Pomoćni stolić Home Accents Side Table 50 cm B, za dnevni boravak ili balkon, umjesto 12,50 eura stoji 6,25 eura. Za kućna druženja i malo svečaniju atmosferu disko kugla snižena je s 9,90 na 4,95 eura, dok se web-kamera može kupiti za , umjesto dosadašnjih 3,90 eura.

Akcija pritom obuhvaća mnogo više od izdvojenih proizvoda. Popust od 20 posto odnosi se na kućanske aparate, dom i dekoraciju, alate i artikle za vrt, igračke, robu široke potrošnje, rekreaciju, asortiman za kućne ljubimce te božićni asortiman. To otvara prostor i za praktičnu kupnju za kućanstvo i za prve poklone, ukrase i sitnice kojima se u dom unosi blagdansko raspoloženje. Iz akcije su izuzeti pića, televizori, klima-uređaji i grickalice.

Širok izbor i diskontno niske cijene obilježili su i dosadašnji razvoj Best Pricea. Koncept koji je krenuo iz Kaštela proširio se na Makarsku, a zatim i na Imotski, uz ponudu koja se redovito nadopunjuje novim proizvodima. Iza tog rasta stoji jednostavna ideja koju u Best Priceu ističu od početka: kupcima ponuditi što veći izbor po najnižim mogućim cijenama. Na istome mjestu tako se mogu pronaći kućanske potrepštine, tehnika, alati, igračke i sezonski artikli, zbog čega je outlet u kratkom vremenu privukao brojne dalmatinske kupce.

Black Friday ponuda dostupna je u Kaštel Štafiliću, na adresi Ulica pape Ivana Pavla II. 349, u Makarskoj, na adresi Vrgoračka 12, te u Imotskom, u Ulici Brune Bušića 25. Sve Best Price trgovine rade od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati.