Pogledajte kome je Torcida posvetila dvije poruke

Hajduk danas od 21 sat igra protiv Pafos FC-a prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Bijeli su u prethodnom kolu s ukupnih 3:2 svladali Žilinu. U prvoj utakmici momčad trenera Garcije svladala je slovačku momčad s 2:0, dok je uzvrat u Žilini završio 2:1 pobjedom domaćina.

Glavni je sudac utakmice Robert Harvey iz Irske, pomagat će mu sunarodnjaci Darragh Keegan i Wayne McDonnell, a četvrti je sudac Mark Lynch. VAR su suci Austrijanci Manuel Schuettengruber i njegov pomoćnik Harald Lechner.

Uoči samog početka susreta, Torcida je pripremila koreografiju: iznad Sjevera pisalo je "NA GOL! NA GOL!", a ispod toga igrač Hajduka koji puca prema vrataru na golu. Potom je zaorila pjesma: "Na gol! Na gol!"

U 23. je minuti Torcida podignula poruku aludirajući na Naš Hajduk koji je proslavio svoj 15. rođendan. Na poruci je pisalo: "KROZ BORBE I UDARCE. OD IDEJE DO DJELA. / 15 GODINA VODILJA JE JEDNA. / IMATI POŠTENOG HAJDUKA U RUKAMA PUKA!"

U 35. je minuti Torcida skandirala prijateljskoj navijačkoj skupini Magic Fans, a posvetila im je i poruku na kojoj je pisalo: "35 ANNEES DE MAGIE! / BON ANNIF LES MF!" odnosno 35 godina Magije! Sretan rođendan Magic Fansi!"

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Bamba, Livaja, Raçi, Šutalo, Brruti, Del Moral, Huram, Skelin, Skoko, Hodak

PAFOS FC: Majecki - Goldar, Luiz, Mmaee - Jajá, Pêpê, Šunjić, N. Ioannou - Dragomir, Lelê, Teixeira

Klupa: Papastylianou, Petrou, Rodrigues, Bruno, Quina, Sema, Michael, Mammadov, Brito, Evzona, Kais, K. Ioannou