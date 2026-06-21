Pogledajte koliko košta piće na stadionima gdje se igra Svjetsko prvenstvo

Dok se na stadionima u SAD-u već igraju utakmice Svjetskog prvenstva 2026., pažnju navijača privukle su i cijene hrane i pića koje ih ondje dočekuju.

Hrvatski putopisac Kristijan Iličić objavio je fotografije cjenika sa stadiona, uspoređujući ih s cijenama koje je ranije zabilježio u Los Angelesu. Objava je brzo privukla pozornost korisnika društvenih mreža, ponajviše zbog visokih iznosa koje posjetitelji moraju izdvojiti za osvježenje tijekom utakmica.

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Prema objavljenom cjeniku, točeno pivo stoji između 18,50 i 21,50 američkih dolara, dok cijene koktela i žestokih alkoholnih pića dosežu gotovo 28 dolara. Za limenku piva potrebno je izdvojiti 18 dolara, a popularni Michelada koktel stoji šest dolara.

Ni bezalkoholna pića nisu mnogo jeftinija. Voda košta 5,25 dolara, a gazirana pića 7,75 dolara. Grickalice poput čipsa prodaju se za 5,75 dolara, dok su orašasti plodovi i slatkiši još skuplji.

Objavljene cijene izazvale su brojne komentare navijača, od kojih mnogi smatraju da će odlazak na utakmicu, uz ulaznice i ostale troškove, predstavljati značajan udarac na kućni budžet.

Visoke cijene na sportskim borilištima u Sjedinjenim Američkim Državama nisu novost, no fotografije sa Svjetskog prvenstva još su jednom pokazale koliko će navijači morati izdvojiti žele li tijekom utakmice nešto pojesti ili popiti.