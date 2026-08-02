Pogledajte koliko je Uber tražio od Mall of Splita do Sućidra: "Kao da smo u Švicarskoj"

Čitatelj nam je poslao snimku zaslona iz aplikacije Uber, iznenađen cijenom kratke vožnje od trgovačkog centra Mall of Split do Sućidra.

Prema prikazu u aplikaciji, za vožnju koja traje svega osam minuta trebalo je izdvojiti 17,94 eura za opciju UberX, dok su ostale opcije bile još skuplje – Priority 18,98 eura, Comfort 19,50 eura, a UberXL 22,70 eura.

"Od Mall-a do Sućidra kao da smo u Švicarskoj", kratko je prokomentirao čitatelj, aludirajući na visoke cijene prijevoza.

Nije poznato je li riječ o privremenom povećanju cijena zbog velike potražnje ili manjeg broja dostupnih vozača, no ovakvi iznosi često iznenade građane, osobito kada je riječ o relacijama koje se automobilom prelaze za svega nekoliko minuta.

Tijekom turističke sezone korisnici aplikacija za prijevoz nerijetko prijavljuju osjetno više cijene vožnji, posebno u razdobljima povećane potražnje ili tijekom velikih događanja.