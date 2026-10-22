Pogledajte koliko je Hajduk zaradio pobjedom protiv Thuna

Hajduk je u drugom kolu ligaške faze Konferencijske lige na gostovanju pobijedio švicarski Thun 0:1 i tako došao do druge pobjede u natjecanju. Pogodak odluke postigao je Dalisson u 17. minuti utakmice. Osim tri boda, splitski klub ovom je pobjedom zaradio i dodatnih 400.000 eura od UEFA-e.

Prema UEFA-inom sustavu raspodjele nagrada, svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok se za remi dobiva 133.000 eura. Hajduk je prethodno na Poljudu pobijedio Ajax 2:1, pa je nakon dva kola samo od rezultatskih bonusa zaradio 800.000 eura.

Hajduk je već osigurao gotovo četiri milijuna eura

Samim plasmanom u ligašku fazu Konferencijske lige Hajduk je osigurao 3.170.000 eura. Kada se tom iznosu pribroje nagrade za pobjede protiv Ajaxa i Thuna, dolazi se do ukupno 3.970.000 eura zajamčenih prihoda od UEFA-e.

To nije konačan iznos koji će Hajduk dobiti od nastupa u Europi. UEFA dodatno nagrađuje klubove na temelju konačnog plasmana u ligaškoj fazi, a splitski klub može računati i na prihode iz takozvanog vrijednosnog stupa, koji uzima u obzir tržišnu vrijednost televizijskih prava i klupski koeficijent.

Prolazak dalje donosi dodatnu zaradu

Hajduk može dodatno povećati zaradu plasmanom u nokaut-fazu natjecanja. Klubovi koji ligašku fazu završe između 9. i 24. mjesta izborit će doigravanje za osminu finala, za što UEFA isplaćuje dodatnih 200.000 eura.

Izravan plasman u osminu finala, koji ostvaruje osam najboljih momčadi ligaške faze, donosi bonus od 800.000 eura, koliko dobivaju i klubovi koji do iste faze stignu kroz doigravanje. UEFA također dodatno nagrađuje momčadi koje ligaški dio završe među 16 najboljih.

Hajduk je tako dvjema pobjedama na početku natjecanja napravio važan korak prema europskom proljeću, ali i značajno povećao prihode od nastupa u Konferencijskoj ligi, piše Index.