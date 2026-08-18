Pogledajte kamo je Luka Nižetić pobjegao nakon 43. rođendana. Društvo mu prave dva poznata lica

Luka Nižetić ljetne dane provodi u društvu bliskih prijatelja, a dio atmosfere s odmora podijelio je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Splitski pjevač prije nekoliko dana proslavio je 43. rođendan, a dobro raspoloženje nastavilo se i nakon rođendanske proslave. Društvo je otputovalo na Silbu, gdje uživa u moru, suncu i zajedničkim trenucima daleko od svakodnevnih obveza.

Nižetiću društvo, među ostalima, prave plesačica i koreografkinja Larisa Lipovac Navojec te glumac Slavko Sobin.

Pjevač je objavio nekoliko fotografija koje pokazuju opuštenu atmosferu njihova zajedničkog odmora, a uz jednu od njih duhovito je opisao koliko mu odgovara trenutačno društvo.

"Ma u ovom aranžmanu plovimo do kraja svijeta", napisao je Nižetić.

Fotografije su brzo privukle pozornost njegovih pratitelja, koji su im u komentarima poželjeli dobar provod i nastavak bezbrižnog odmora.

"Prekrasni ste, uživajte mi dragi prijatelju", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi kratko poručio: "Predivno sve".

Sudeći prema objavljenim prizorima, nakon rođendanskog slavlja Nižetić je odlučio maksimalno iskoristiti ljeto i u dobrom društvu nastaviti uživati u otočkom odmoru.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Nižetić (@lukanizetic)