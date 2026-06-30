Pogledajte kakva je tuča pala u Sinju

Snažno grmljavinsko nevrijeme koje je u utorak poslijepodne zahvatilo Dalmatinsku zagoru donijelo je obilne pljuskove, grmljavinu i tuču, a među najpogođenijim područjima bio je Sinj.

Ondje je padala tuča veličine oraha koja je u kratkom vremenu zabijelila pojedine površine i iznenadila građane nakon dana obilježenog rekordnim vrućinama.

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj na društvenim je mrežama objavio fotografiju velikih komada leda koji su padali tijekom nevremena, uz koju se jasno vidi kolika je bila veličina tuče.

Nevrijeme je iza 17:30 sati zahvatilo područje od Sinja preko Dugopolja do Omiša. Najteže je bilo između Dugopolja i Klisa, gdje su zabilježeni izraženi pljuskovi i grmljavina, dok su u Žrnovnici izmjereni olujni udari vjetra od oko 100 kilometara na sat. Nagla promjena vremena donijela je i osjetno osvježenje pa je na pojedinim lokacijama temperatura zraka pala i do 18 Celzijevih stupnjeva u vrlo kratkom vremenu.

Nevrijeme je uslijedilo nakon jednog od najtoplijih dana u povijesti mjerenja u Splitu, gdje je temperatura dosegnula rekordnih 39,6 Celzijevih stupnjeva.