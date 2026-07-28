Pogledajte kako večeras izgleda jedna od najljepših kvartovskih fešti u Splitu

Stanovnici Blatina i Škrapa, brojni Splićani te njihovi gosti večeras su ispunili kvart u kojem vlada prava dalmatinska atmosfera. Ribarska večer ponovno je okupila sve generacije uz svježe pečenu ribu, čašu vina, glazbu uživo i dobro raspoloženje.

Večer ispunjena mirisima s gradela, pjesmom i druženjem još je jednom pokazala kako kvartovske fešte imaju posebnu čar. Posjetitelji uživaju u svježe pečenoj ribi, domaćem vinu i osvježavajućim pićima, dok se iz svakog kutka čuju klapske pjesme koje stvaraju ugođaj kakav se može doživjeti samo tijekom dalmatinskog ljeta.

Organizatori iz Gradskog kotara Blatine-Škrape i ove su godine pripremili opušteno druženje na otvorenom s ciljem okupljanja susjeda, prijatelja i svih ljubitelja dobre spize i tradicije.

Posebnu atmosferu stvara glazba uživo, uz koju brojni posjetitelji zapjevaju i zaplešu, dok najmlađi uživaju u bezbrižnoj ljetnoj večeri. Ribarska večer tako je još jednom potvrdila da su ovakva događanja mnogo više od gastronomske ponude – ona su prilika za susrete, razgovor i njegovanje dalmatinskog načina života.

U fotogaleriji donosimo djelić atmosfere s večerašnje kvartovske fešte na Blatinama i Škrapama.