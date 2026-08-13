Pogledajte kako su jutros izgledale splitska Riva i poznata plaža

Visoke temperature ni danas ne popuštaju u Splitu, a brojni građani odlučili su već od ranog jutra potražiti prijeko potrebno osvježenje u moru. Bačvice i Firule tako su se počele puniti kupačima dok se grad tek budio, a mnogi su očito zaključili kako je najbolje iskoristiti jutarnje sate prije nego sunce pokaže svu svoju snagu. More je za mnoge bilo najbolji odgovor na još jedan vruć dan, posebno nakon noći tijekom koje se temperatura zadržala na vrlo visokim vrijednostima.

Vruća noć iza Splićana, klima uređaji radili punom snagom

Iza Splićana je još jedna izrazito topla noć. Temperatura se ni tijekom noćnih sati nije značajnije spuštala, zbog čega je u stanovima bilo teško pronaći pravi predah od vrućine.

Brojni građani zasigurno su noć proveli uz uključene klima uređaje, koji su ovih dana postali gotovo nezaobilazni dio svakodnevice. Oni bez klimatizacije spas su tražili uz otvorene prozore i ventilatore, no kada se i noću zadrži topao zrak, rashlađivanje prostora postaje sve teže. A pred Splitom je i danas dan obilježen visokim temperaturama, pa ne čudi što su najraniji kupači već ujutro zauzeli svoja mjesta uz more. Na Bačvicama i Firulama od jutra je bilo onih koji su odlučili dan započeti kupanjem. Nekima je to dio uobičajene ljetne rutine, dok su drugi do mora stigli upravo kako bi pobjegli od zagrijanih ulica i stanova. Ranojutarnje kupanje u ovakvim danima mnogima je i najbolja opcija – sunce još nije u punoj snazi, gužve su manje, a more pruža barem kratkotrajno osvježenje prije nastavka vrućeg dana.

Kako sati budu prolazili, za očekivati je da će splitske plaže biti sve punije.

Potpuno drugačija slika na Rivi

Dok su se na plažama već mogli vidjeti prvi kupači, na splitskoj Rivi rano jutros vladala je potpuno drugačija atmosfera. Na najpoznatijoj gradskoj šetnici nije bilo mnogo ljudi. Tek poneki prolaznik i nekolicina turista koji su očito odlučili iskoristiti mirnije i nešto ugodnije jutarnje sate za obilazak grada.

U usporedbi s prizorima na koje smo navikli tijekom ljetnih dana, kada se Rivom slijevaju tisuće ljudi, jutarnja slika djelovala je gotovo neuobičajeno mirno. No takav prizor vjerojatno neće dugo potrajati. Split je usred ljeta, temperature su visoke, a kako dan bude odmicao, grad i njegove plaže ponovno će živjeti u punom ljetnom ritmu.