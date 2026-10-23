Pogledajte kako se slavilo u Hajdukovoj svlačionici nakon pobjede u Švicarskoj: Jedan igrač ponovno ukrao show

Nogometaši Hajduka imali su razloga za veliko slavlje nakon gostujuće pobjede protiv švicarskog Thuna (1:0) u drugom kolu Konferencijske lige. Bijeli su upisali drugu europsku pobjedu zaredom, a odlično raspoloženje nastavilo se i nakon posljednjeg sučeva zvižduka.

Na službenoj Facebook stranici Hajduka objavljena je snimka iz svlačionice na kojoj igrači zajedno pjevaju poznati hit „Freed from Desire”. U središtu pozornosti ponovno se našao vratar Dante Stipica, koji je preuzeo glavnu ulogu u slavlju i podizao atmosferu među suigračima.

Stipica ponovno predvodio slavlje

Iskusni vratar još je jednom pokazao da je jedan od glavnih pokretača dobrog raspoloženja u Hajdukovoj svlačionici. Dok su igrači uglas pjevali i slavili važna tri boda, upravo je Stipica bio među najglasnijima.

Slične scene navijači su mogli vidjeti i nakon ranijih Hajdukovih pobjeda. I nakon slavlja protiv Ajaxa (2:1) na Poljudu iz svlačionice je odjekivala ista pjesma, koja je posljednjih godina postala svojevrsna himna nogometnih proslava diljem Europe.

Bijeli nastavljaju pobjednički niz

Hajduk je do pobjede u Švicarskoj stigao pogotkom Dalissona u 17. minuti susreta. Momčad Gonzala Garcije tako je nastavila uspješan europski niz te nakon prva dva kola Konferencijske lige ima maksimalnih šest bodova.

Nakon pobjede protiv Ajaxa na Poljudu, Bijeli su slavili i na zahtjevnom gostovanju kod švicarskog prvaka, a snimka iz svlačionice najbolje pokazuje kakva atmosfera vlada među igračima.

Sudeći prema raspoloženju nakon utakmice, Hajdukovi nogometaši itekako uživaju u uspješnom početku europske sezone.