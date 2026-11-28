Dugo razdoblje nestabilnog vremena koje je obilježilo protekle dane postupno završava tijekom ove subote. Dok je na Jadranu posvuda suho, u unutrašnjosti zemlje još mjestimice ima slabih oborina, uglavnom snijega. Najviše snijega ima u dijelovima Like i Gorskog kotara, gdje visina snježnog pokrivača ponegdje doseže desetak ili nešto više centimetara. Snježnih pahulja tijekom dana bilo je i u pojedinim nizinskim predjelima kontinentalne Hrvatske.

Na Jadranu puše umjerena do jaka bura koja je tijekom dana u postupnom jačanju, a olujnih udara već ima duž većeg dijela obale. Najvjetrovitije je, očekivano, podno Velebita, gdje bura već ima orkanske udare. Meteorološka postaja u Povilama zabilježila je udare do čak 144 km/h, a orkanskih udara ima i na masleničkom području. Na krajnjem jugu zemlje također je vrlo vjetrovito, pa udari bure na dubrovačkom mostu dosežu 100 km/h.

U Kninu udari preko 100 km/h, na Kozjaku do 85 km/h

Prema podacima automatskih meteoroloških postaja dostupnima u 15:40 sati, na području Libinja na Velebitu, na 924 metra nadmorske visine, zabilježen je udar vjetra od 114 km/h. Vrlo je vjetrovito i u Dalmatinskoj zagori, gdje je u Kninu izmjeren udar od gotovo 102 km/h. Na području Lozice udari dosežu 99 km/h, a u Starigradu Paklenici 96 km/h. Bura je jaka i na splitskom području, pa je meteorološka postaja Putalj na Kozjaku zabilježila udar od gotovo 85 km/h.

Neki od najjačih današnjih udara vjetra u Dalmaciji do 15:40 sati:

Libinje – 114 km/h

Knin – 102 km/h

Lozica – 99 km/h

Starigrad Paklenica – 96 km/h

Putalj, Kozjak – 85 km/h

Pag, Vidikovac – 82 km/h

Seline, Mala Paklenica – 79 km/h

Zračna luka Dubrovnik – 78 km/h

Vrbnik – 76 km/h

Muškovci, Razovac – 73 km/h

Kaštel Gomilica, Marina Kaštela – 71 km/h

Betina – 69 km/h

Jezera – 68 km/h

Šibenik, Šubićevac – 67 km/h

Zatvorena autocesta prema Dalmaciji

Jaka i olujna bura već stvara znatne poteškoće u cestovnom prometu, osobito na području sjeverne Dalmacije i velebitskog podgorja. Za sve skupine vozila zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Osobnim vozilima preporučuje se obilazak cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca, dok je za ostale skupine vozila predviđen obilazak preko Kistanja, Knina i Gračaca. Za sve skupine vozila zatvorena je i dionica Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Brojni otoci ostali bez pojedinih pomorskih veza

Nepovoljni vremenski uvjeti uzrokovali su poremećaje i u pomorskom prometu duž Jadrana.

Pogledajte kako se Krilo Nomadic bori s burom prilikom uplovljavanja u Supetar. Kako nam kažu čitatelji, uplovio je, ali uz dosta problema.

U prekidu su trajektne linije:

Porozina – Brestova

Prizna – Žigljen

Šibenik – Kaprije – Žirje

U prekidu su katamaranske linije:

Split – Bol – Jelsa

Novalja – Rab – Rijeka

Mali Lošinj – Cres – Rijeka

Pula – Zadar – Pula

Šibenik – Žirje – Kaprije

U prekidu je i brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak.

S obzirom na očekivano daljnje jačanje bure, putnicima se preporučuje da prije polaska provjere aktualno stanje u cestovnom i pomorskom prometu.

Na najvišem vrhu Hrvatske minus osam stupnjeva

Temperature zraka u popodnevnim satima u nizinskim predjelima unutrašnjosti zemlje tek su malo iznad nule, dok se u planinskim područjima uglavnom zadržavaju u minusu. Uz obalu i na otocima temperature se većinom kreću od 6 do 12 Celzijevih stupnjeva. Najhladnije je na Sinjalu, najvišem vrhu Hrvatske, gdje je izmjereno -8°C. Uz jaku buru, osjet hladnoće na velikom dijelu Jadrana znatno je izraženiji nego što pokazuju izmjerene temperature zraka.

Vrhunac bure tek slijedi, a onda stiže sunčano i hladno razdoblje

Bura još nije dosegnula vrhunac intenziteta. Najjača će biti u noći sa subote na nedjelju, a postupno će slabjeti prema kraju nedjelje. Ulaskom u novi tjedan očekuje nas još malo hladnije vrijeme, ali će bura biti znatno slabija, većinom slaba do umjerena. Prevladavat će sunčano vrijeme, uz temperature zraka niže od prosjeka za ovaj dio godine.

Nakon dugog razdoblja oblaka, kiše i čestih vremenskih promjena, Dalmaciju tako očekuje stabilnije i sunčanije, ali osjetno hladnije razdoblje.